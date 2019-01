Ladispoli: incendio in un appartamento, anziano intossicato

Incendio in un appartamento a Ladispoli, oggi 26 gennaio. E' successo alle 8:30. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cerveteri, intervenuti con due automezzi in via Flavia. Le fiamme hanno avuto origine nel quadro elettrico della casa. I pompieri prontamente intervenuti, hanno estinto le fiamme ed impedito alle stesse di propagarsi al resto della casa e dello stabile. L’anziano inquilino è rimasto leggermente intossicato e subito soccorso dl personale sanitario 118 presente sul posto.

Ieri sera, invece, I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via dei Ligustri, a Civitavecchia per incendio escavatore. I pompieri hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessun ferito.