Ladispoli: incendio in un appartamento, proprietario ustionato alla mano

Brutto incendio oggi 24 aprile a Ladispoli, in via delle Margherite 25. Intorno alle 14:30 le fiamme, scoppiate per cause ancora da accertare, hanno invaso un appartamento al secondo piano di una piccola palazzina.

Sul posto, allertati, i Vigili del Fuoco di Cerveteri che hanno estinto l'incendio che ha seriamente danneggiato il bagno. Danni anche al resto dell'appartamento, agli impianti e agli arredi. Il proprietario ha riportato una leggera ustione alla mano ed è stato assistito dal personale sanitario presente sul posto. Nessun altro ferito.