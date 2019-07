Incendio sul tetto degli studi di La7, Mentana in diretta tv: "

Un principio di incendio sul tetto degli studi di La7 e Enrico Mentana che, in diretta, ha dovuto interrompere il tg. Succede a Roma dove in via Umberto Novaro, Prati, le fiamme sono scoppiate sul tetto della struttura. Il fumo ha interessato i locali e il tg della sera è stato interrotto da Mentana.

"Più o meno lo studio sta andando a fuoco - ha affermato - non sto scherzando, è una situazione molto difficile quindi e non so se tornerò in diretta per darvi le notizie di Borsa, non so se mi immolerò", ha aggiunto con una battuta. Per spegnere le fiamme sono intervenute 4 squadre di vigili del fuoco. Mentana ha deciso comunque di non demordere e si è fatto ospitare da David Parenzo e Luca Telse nello studio di 'In onda'.