Spazzatrice distrutta dalle fiamme: è il terzo mezzo Ama in un mese

Villaggio Prenestino, Villa Spada ed infine La Rustica. Terzo mezzo dell'Ama distrutto dalle fiamme in poco più di un mese. L'ultimo incendio poco dopo le 16:00 di venerdì 17 luglio quando i vigili del fuoco del Tuscolano sono intervenuti in via Delia per un incendio che ha coinvolto una spazzatrice dell'Azienda Municipalizzata Capitolina.

Spento l'incendio nessuno è rimasto ferito. Da accertare le cause, sul posto in ausilio ai pompieri anche una autobotte.

Come detto si tratta del terzo mezzo Ama distrutto da un incendio in poco più di un mese. Lo scorso 1 luglio analogo intervento era stato effettuato dai vigili del fuoco sulla via Salaria, zona Villa Spada. In quel caso ad essere distrutto da un incendio fu un compattatore che trasportava rifiuti.

Un incendio che seguì di poche settimane quello avvenuto in via del Fosso dell'Osa, a Villaggio Prenestino. Era infatti lo scorso 9 giugno quando un compattatore Ama prese fuoco determinando poi la chiusura della strada con inevitabili conseguenze per gli abitanti della zona.