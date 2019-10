Alba di fuoco: villino distrutto da un incendio, due intossicati. Morto il cane

Alba di fuoco all'Infernetto dove un villino è andato distrutto in seguito ad un incendio. La chiamata ai soccorritori intorno alle 6:45 di martedì 15 ottobre da via Ettore Pinelli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato ed i vigili del fuoco con una squadra, una autobotte ed il carro autoprotettori. I pompieri hanno quindi iniziato l'opera di spegnimento dell'immobile ormai distrutto dalle fiamme.

Al termine dell'intervento gli occupanti del villino, leggermente intossicati, sono stati assistiti dal personale medico del 118 e trasportati in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia, mentre il loro il cane è deceduto.