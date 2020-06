Incendio all'Infernetto, brucia campo vicino l'ex drive in

Un vasto incendio si è sviluppato in un lotto di terreno sul quale erano depositati materiali di risulta di diversa natura in via Alberto Franchetti, angolo con via Antonio Lotti, all'altezza dell'ex drive in zona Infernetto.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno evitato il propagarsi delle fiamme ad alcuni container poco distanti dall'incendio. Non risultano feriti o animali coinvolti.