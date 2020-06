Incendio a Magliana, fiamme nella storica carrozzeria specializzata: coinvolte diverse auto

Saranno da chiarire nelle prossime ore le cause di un incendio scoppiato nei locali della Giannini automobili S.p.A., una carrozzeria specializzata, per veicoli nuovi e storici di Roma. A darne notizia sono stati i vigili del fuoco intervenuti in forza, con cinque squadre, in via delle Idrovore della Magliana 49.

Incendio in via delle Idrovore della Magliana

Le fiamme, secondo quanto riportato da via Genova, sono scoppiate intorno alle 14 circa. L'incendio divampato all'interno dell'attività ha coinvolto alcune autovetture con danni da quantificare nelle prossime ore. Sono posto la squadra 7A di Ostiense, la 11A dell'Eur, due autobotti, la 1B e la squadra TA6, quella del carro autoprotettori.

Secondo quanto apprende RomaToday, un'auto è andata completamente distrutta dalle fiamme altre, quelle nelle vicinanze, sono stata invece danneggiate.

Non è escluso che il rogo possa essere partito proprio da quel veicolo poi distrutto dalle lingue di fuoco. Di certo c'è che il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le 60 auto presenti nello storico garage, e la stessa struttura del locale, venissero distrutte in maniera irreparabile. Sul posto anche i carabinieri per far luce sulla vicenda.

L'azienda Giannini automobili S.p.A.

L'azienda, storica, affonda le proprie radici già nel 1917. A fine ottobre 2016 la famiglia proprietaria dell'azienda, ha inaugurato anche l'area espositiva presso la sede operativa di via delle Idrovore della Magliana a Roma; presenti nella struttura, si legge nella presentazione ufficiale dell'azienda, modelli come la 590 Corsa Replica, la 650NP, la Giaur 750 , la Punto Drago, la Uno Turbo Torino.