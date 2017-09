Incendio in un hotel: 49 clienti evacuati e ricollocati in altre strutture

Ancora fiamme nella notte a Roma. Dopo l'appartamento andato a fuoco a viale Jonio, paura intorno alle 2 di notte del 6 settembre per un corto circuito che ha mandato in tilt il piano elettrico dell'All Time Relais & Sport Hotel di via Don Pasquino Borghi 100, nella zona tra Torrino Nord e Mostacciano.

49 ospiti fatti evacuare e ricollocati

L'incendio, avvenuto nei piani sotterranei come confermato dalla struttura alberghiera, ha generato fumo nei locali dichiarati temporaneamente inagibili dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e dai Vigili del Fuoco intervenuti. Nessun cliente o dipendente è rimasto ferito o intossicato. Quarantanove ospiti dell'hotel sono stati fatti evacuare e ricollocati in altre strutture della Capitale.

In fiamme un B&B a Fiumicino

Un altro incendio, sempre nella notte, ha invece interessato una casa adibita a Bed & Breakfast a Fiumicino, in via Arfiero 1. Sul posto il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Ostia e i Vigili del Fuoco. Le fiamme sono state domate anche con l'aiuto del personale del vicino hotel Chopin accorso in aiuto.

Ad indagare sulla vicenda i Carabinieri di Fiumicino che hanno posto sotto sequestro la struttura nonostante le fiamme abbiano distrutto solo alcune suppellettili. Non è esclusa l'ipotesi dolosa. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.