Incendio a piazza di Spagna: fiamme nella suite di un albergo

Incendio in un albergo di piazza di Spagna. Questa mattina intorno alle 10 e 30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un rogo scoppiato in una suite al terzo piano dell'hotel Spagna. A dare l'allerta gli agenti della polizia locale in presidio sulla piazza che hanno visto il fumo nero fuoriuscire dalle finestre.

Tutti gli ospiti della struttura sono stati fatti evacuare e si sono riversati in strada. Sul posto due squadre di pompieri, un'autobotte, un'autoscala e un carro autoprotettori. Al momento non risultano persone ferite o intossicate.