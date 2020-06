Appartamento in fiamme a Grotte Celoni: l'incendio divampato dalla caldaia

Incendio a Grotte Celoni stamattina. L’intervento dei soccorritori intorno alle 11:00 da una palazzina di via Angelo Marabini per un appartamento in fiamme al quarto piano. Nella zona adiacente all’omonima fermata della metro C, sono intervenuti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale assieme ai vigili del fuoco.

Prestati i primi soccorsi ai residenti della palazzina, le fiamme sono poi state spente dai pompieri. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Fra le ipotesi dei vigili del fuoco quella che l’incendio possa essere divampato da una caldaia.