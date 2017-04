Prima la fuga di gas, poi l'incendio: padre e figlia ustionati

Violento incendio nella notte in località Gricciano, a Cerveteri. A seguito di una fuga di gas un appartamento è diventato un inferno di fuoco dove due persone, papà e figlia, sono rimaste ustionate. E' successo intorno alle 19:30 di ieri 26 aprile. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Cerveteri e i sanitari del 118.

La figlia, di 25 anni, è quella che è riportato le ferite più gravi. La giovane, con ustioni di II grado a mani e corpo, è stata trasportata in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma.

In gravi condizioni, non è in pericolo di vita. Ferito, con ustioni più lievi, il padre di 52 anni in ospedale in codice giallo. Sul posto anche i tecnici specializzati per mettere in sicurezza l'impianto casalingo. Si indaga per capire le esatte cause della fuga di gas.