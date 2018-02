Esquilino, in fiamme un simbolo del quartiere: bruciano le giostrine di piazza Vittorio

Non c'è pace per l'Esquilino e per piazza Vittorio. Dopo lo stupro di una senza tetto e le risse, nella serata di ieri un incendio è divampato all'interno dei giardini della piazza. A finire distrutte le giostre, rimaste praticamente carbonizzate.

Un vero e proprio simbolo del quartiere: molte le generazioni che lì, in quei giardini, ora regno del degrado, e su quelle giostre sono cresciute. Ed anche per questo stamattina, alla vista delle giostre carbonizzate, a tanti è venuto un vero e proprio colpo al cuore.

Il rogo è scoppiato poco dopo le 21. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato prontamente le fiamme. L'intervento ha evitato che l'incendio si propagasse alle altre strutture.

I cancelli del parco erano ormai chiusi al pubblico ed anche per questo nessuno ha riportato ferite. Dai controlli effettuati non sarebbero stati trovati inneschi o elementi tali da far pensare ad un'origine dolosa. Le indagini sono comunque aperte anche perché, come ha dichiarato il gestore delle giostre, l'impianto elettrico era stato rifatto da poco.

Al termine dell'intervento è stata interdetta l'area interessata dell'incendio.