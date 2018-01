Incendio a Garbatella, fiamme in un appartamento

Incendio a Garbatella oggi 10 gennaio. Intorno alle 16:45 circa, per cause ancora da accertare, un appartamento al 4° piano di una palazzina di via Francesco Orazio da Pennabilli 22 è andato a fuoco. Le fiamme, scoppiate all'interno dell'abitazione, hanno messo in allarme il proprietario dello stabile che, per sfuggire all'incendio, si è precipitato in strada.

Sul posto, allertati, i Vigili del Fuoco con l'autoscala, i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso. Per permettere i soccorsi la strada, all'altezza dell'incrocio con viale Guglielmo Massaia è stata chiusa al traffico fino alle 17:30. Spento il rogo, i pompieri hanno proceduto alla bonifica dell'appartamento. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.