Incendio a Garbatella, camper a fuoco: muore un senzatetto di 51 anni

Cinquantuno anni, di origine romena. Si chiamava Chira Mihai il cittadino rimasto ucciso dalle fiamme ieri sera, durante un incendio che ha interessato dei camper parcheggiati nel piazzale 12 ottobre 1492 a Garbatella, non lontano da Eataly (qui la notizia).

Ancora da chiarire l’esatta dinamica che ha portato allo sprigionarsi delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per lo spegnimento del rogo e una pattuglia dei Carabinieri.

Nell’incendio ha perso la vita un uomo di 51 anni, di origine romena, che all’interno del camper aveva trovato riparo. L’area, insieme al parcheggio antistante, ospita roulotte e camper adibiti a dimore di fortuna per indigenti. La vettura, non marciante, è poi risultata essere stato acquistato da un cittadino italiano e donato per dare riparo ai senzatetto: il camper, infatti, non è marciante.

Saranno i Vigili del fuoco e Carabinieri a determinare l’esatta dinamica dell’incendio che, da quanto si apprende, sarebbe divampato proprio dal camper. Nel rogo sono stati coinvolti anche altri camper presenti nell’area. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.