Conca d'Oro, incendio in un garage: 4 auto distrutte e 90 persone in strada

Incendio nella notte in un garage in zona. Le fiamme, scoppiate per cause ancora da accertate, sono iniziate dall'ingresso della rimessa condominiale e hanno interessato l'area tra via val Pusteria e via Prati Fiscali 323. I residenti del palazzo, circa 90 famiglie, sono scesi in strada allarmati. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che, con tre squadre, hanno spento le fiamme.

Il bilancio conta 4 auto distrutte e una quinta danneggiata. Nessuno è rimasto ferito o intossicato e le 90 famiglie sono potute rientrare nei loro appartamenti. Sul luogo dell'incendio anche personale del XV Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale e i Carabinieri. Non si esclude nessuna pista, neanche l'ipotesi dolosa.