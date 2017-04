Balduina: scoppia incendio in un garage, distrutti un'auto e un motorino

Incendio nella notte in zona Balduina. Alle 20:40 circa, in via Decio Filipponi 14, le fiamme sono scoppiate in un garage condominiale distruggendo un'auto e un motorino. Sul posto due squadre del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco, due autobotti, un'autoscala, il carro autoprotettori, il Funzionario di Servizio e il Capo Turno Provinciale.

I pompieri, prontamente intervenuti, hanno provvedendo a spegnere l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme verso altri veicoli parcheggiati nel garage. A scopo precauzionale è stato evacuato l'intero stabile.

Dopo la bonifica e la messa in sicurezza del garage, i condomini sono stati quindi fatti rientrare nei loro alloggi. Non ci sono persone ferite o intossicate. L'intervento è terminato verso le ore 22 circa.