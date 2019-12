Incendio in un appartamento, tenta di spegnere le fiamme e resta ustionato: grave un uomo

Un uomo di 58 anni versa in gravi condizioni dopo un incendio scoppiato nella sua abitazione, in via Tivoli a Gallicano nel Lazio. Le fiamme, secondo i primi riscontri, si sono sviluppate al piano terra dalla stufa a legna. Il 58enne, romano, per spegnere subito il rogo però è rimasto ustionato.

Sul posto il personale medico del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Palestrina. L'uomo, soccorso, è stato trasferito con urgenza, in elisoccorso del 118 al Sant'Eugenio, dove è ricoverato in codice rosso per le ustioni riportate su tutto il corpo. L'appartamento è andato distrutto.