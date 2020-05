Incendio nella Galleria Giovanni XXIII, autobus Atac in fiamme e tunnel chiuso. Intossicato un uomo

Galleria Giovanni XXIII chiusa in entrambe le direzioni per l'incendio di un autobus Atac della linea 46. Il rogo, scoppiato per cause da precisare intorno alle 5:30 del mattino del tunnel che collega diversi quartieri di Roma, ha generato una grande coltre di fumo che ha invaso il tunnel rendendolo non è accessibile.

L'incendio, che è scoppiato internamente alla Galleria Giovanni XXIII, si è verificato nella direzione di marcia che porta in direzione Pineta Sacchetti e Trionfale.

Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale, impegnata a gestire la viabilità, con vari gruppi per gestire la viabilità all'esterno dalla galleria, ed i vigili del fuoco.

Il bus della linea 46 era senza passeggeri e l'autista Atac è rimasto illeso. Secondo quanto si apprende, un uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Gemelli di Roma: avrebbe abbandonato la sua auto, per la paura di quanto stava avvenendo nel tunnel, ed avrebbe inalato alcuni fumi. Non è grave. In tilt il traffico in quel quadrante di città.

Atac ha spiegato così il fatto: "Mentre stava percorrendo la Galleria Giovanni XXIII, intorno alle 5.30 del mattino, su un bus della linea 46 si è sprigionato un incendio. L'autista ha provato a spegnere le fiamme mentre venivano allertati i vigili del fuoco, che sono intervenuti. A bordo non c'erano passeggeri. L'autobus era in servizio da 16 anni. Quello di oggi è il secondo caso di incendio distruttivo di una vettura nel 2020. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i casi di incendio distruttivi sono diminuiti del 50%. Rispetto al 2018, i casi complessivi di incendio sono diminuiti dell'80%".

Galleria Giovanni XXIII chiusa in entrambi i sensi di marcia per la presenza di fumo in seguito all'incendio di una vettura. — Roma Mobilità (@romamobilita) May 13, 2020

I lavori di Galleria Govanni XXIII

Galleria Giovanni XXIII resta così temporaneamente chiusa. Il tunnel la cui estremtà orientale è collegata alla Tangenziale Est e che dunque consente il congiungimento diretto tra Foro Italico e Corso Francia con via Cortina d'Ampezzo, Trionfale e Monte Mario, proprio negli scorsi mesi era stato sottoposto ad un intervento di riqualificazione completa: il primo di quella portata dalla sua apertura avvenuta nel dicembre del 2004.



Due le fasi di cantiere: la prima dal 20 gennaio e per 40 giorni circa nella “canna nord”, quella in direzione Pineta Sacchetti; la seconda in piena emergenza Coronavirus nella “canna sud” a scendere verso Salaria-Stadio Olimpico. Per i tre chilometri della galleria di Roma nord interventi di rifacimento dell'asfalto, lavori di pulizia dei tombini e delle caditoie, installazione degli attenuatori d'urto e la bonifica della vegetazione infestante in prossimità delle uscite, interventi di riqualificazione della segnaletica orizzontale integrata con quella luminosa in verticale, la sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate, operazioni di impermeabilizzazione della struttura, la pulizia dei pannelli fotoriflettenti, per migliorare la visibilità all'interno del tunnel e l'applicazione di una vernice antismog e antigraffiti per assorbire l'inquinamento e contrastare gli atti vandalici.

Lavori sui giunti del Ponte di Tor di Quinto

Alla chiusura della Galleria Giovanni XXIII, oggi 13 maggio 2020, si sommano inoltre i lavori di sostituzione dei giunti sul Ponte di Tor di Quinto, con un tratto di via del Foro Italico ridotto ad una carreggiata a doppio senso di circolazione.