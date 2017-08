Casalotti: danno fuoco ai mobili di asilo comunale e rubano pc, denunciati

Prima l'incendio, poi il furto. E' successo alle prime ore di oggi 25 agosto, in zona Casalotti, all'asilo comunale Padre Bernardino Mastroianni in via Ponzone. Tutto è iniziato intorno alle 4 del mattino quando, alcuni residenti, hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze denunciando rumori sospetti all'interno della struttura.

Sul posto gli agenti del reparto Volanti e dei commissariati Primavalle, Aurelio e Flaminio. I poliziotti intervenuti hanno subito notato un incendio all'interno dell'asilo e, immediatamente, hanno spento le fiamme con l'aiuto degli estintori e dei Vigili del Fuoco accorsi. Le fiamme sono state spente poco prima delle 6 del mattino.

Ad andare bruciati alcuni mobili. La struttura, invece, non ha riportato danni tanto che è stata dichiarata subito agibile. Le immediate indagini della Polizia hanno successivamente consentito di individuare e bloccare due uomini, un moldavo e un polacco, fermati nelle vicinanze di via di Casal Selce.

I due avevano con loro due computer con il sigillo di Roma Capitale rubati all'interno dell'asilo. I malintenzionati sono stati quindi portati in commissariato, identificati e denunciati a piede libero per furto.