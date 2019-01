Incendiati mezzi per la raccolta di abiti usati destinati a Roma, rogo doloso

Tre furgoni della società Humana parcheggiati nel deposito di Pomezia, in via Monte Rosa, distrutti dalle fiamme. Altri due gravemente danneggiati. Incendio nella notte alle porte di Roma, sul quale stanno indagando i Carabinieri che non hanno dubbi sulla matrice dolosa del roso.

Le fiamme hanno colpito i mezzi della società Huamana People to People Italia che si occupa di raccolta e recupero di abiti usati destinati alla Capitale, nonché di cooperazione internazionale. A spegnere il rogo i Vigili del Fuoco. I primi accertamenti hanno permesso ai militari dell'Arma di recuperare un panno imbevuto di un liquido infiammabile. La zona, secondo quanto si apprende, non è coperta dalle telecamere e i Carabinieri, al momento, non escludono nessuna pista relativa al movente dell'attentato incendiario.

"Huamana è da anni in prima linea con proposte e azioni concrete che affermano la cultura della legalità e della trasparenza nel settore degli abiti usati. Un lavoro instancabile che non può far piacere a chi lucra illegalmente sulla buona fede dei cittadini", ha dichiarato Karin Bolin, presidente dell'associazione. "La prima vera vittima morale di questo attacco della criminalità organizzata è la cittadinanza romana che, dopo anni di sospensione del servizio in seguito alle vicende di Mafia Capitale, finalmente usufruisce di un servizio di raccolta abiti frutto di una gara trasparente che ha dato il via a un percorso di pulizia della filiera che non deve essere interrotto".

Humana, che si sta comunque adoperando per garantire continuità allo svolgimento del servizio di raccolta indumenti, presenterà "un esposto alla competente Autorità Giudiziaria e si affida alla giustizia e alle forze dell’ordine nella speranza che i responsabili dell'attacco e le reti alle quali fanno riferimento vengano finalmente neutralizzati".

Sulla vicenda è intervenuto anche il Sindaco Adriano Zuccalà: "Apprendo con sgomento quanto accaduto nella serata di ieri presso i magazzini di Pomezia della Humana. Poche settimane fa festeggiavamo con loro il primo posto in Italia per quantità di abiti raccolti ed oggi qualcuno ha deciso di mettere in difficoltà il sistema che da supporto a numerose famiglie e bambini. Abbiamo sentito i responsabili della sede di Pomezia per assicurarci che stessero tutti bene e le forze dell'ordine per gli aggiornamenti sulle indagini. Ringrazio i vigili del fuoco per il pronto intervento. Gli autori di quanto avvenuto non rimarranno impuniti".