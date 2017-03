Incendio alla stazione di Santa Severa: furgone in fiamme

Incendio in serata nella zona della stazione ferroviaria di Santa Severa dove i vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti per l'incendio di un furgone di proprietà di una ditta che lavora per Trenitalia. L'allerta al 115 intorno alle 22:30 con i pompieri intervenuti che hanno poi estinto le fiamme e messo in sicurezza dell'area. Nessuno è rimasto ferito.

INDAGINI DEI CARABINIERI - Restano da accertare le cause scatenanti dell'incendio. Sul posto anche una autobotte proveniente dal distaccamento di Civitavecchia ed i carabinieri della locale stazione che indagano sull'accaduto.