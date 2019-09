Incendio sulla Pontina: furgone in fiamme, code e traffico in direzione Roma

Code chilometriche e traffico in tilt sulla via Pontina a causa di un incendio. A prendere fuoco poco dopo le 13:00 di lunedì 9 settembre un furgone che viaggiava in direzione della Capitale.

In particolare le fiamme hanno avvolto la parte anteriore di un autocarro mentre viaggiava all'altezza dell'incrocio con via Apriliana. Accortosi dell'incendio l'autista ha quindi fermato il mezzo sulla corsia di emergenza chiamando i soccorsi.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato delle deviazioni stradali sul luogo dell'incendio sino al termine delle operazioni di spegnimento da parte dei pompieri. Inevitabili i rallenamenti alla circolazione, sia in direzione Pomezia che verso Latina.