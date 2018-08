Incendio al Portuense: baracca in fiamme, colonna di fumo nero in cielo

Una colonna di fumo nero nel cielo della zona del Portuense visibile da diversi chilometri di distanza. A determinarla un incendio divampato intorno alle 17:00 in via Giuseppe Belluzzo. A prendere fuoco una baracca con le fiamme che hanno preso forza rapidamente avvolgendola in una palla di fuoco. Immediata l'allerta ai soccorritori con l'arrivo sul posto di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, 118 e volontari della protezione civile.

Incendio al Portuense

Da accertare la presenza o meno di feriti. Nella struttura si trovavano tre persone, messe in sicurezza dai soccorritori. Domato l'incendio nessuno è rimasto ferito.