Auto in fiamme in galleria: paura sul Raccordo Anulare, automobilisti in fuga fuori dal tunnel

Prima il fumo dal vano motore, poi l'incendio improvviso. Così nel volgere di pochi minuti è scoppiato il caos all'interno della galleria Appia del Grande Raccordo Anulare. Scene di paura, con centinaia di automobilisti che hanno abbandonato la vettura all'interno del tunnel per scappare dalla densa nube di fumo propagatasi in pochi minuti.

L'incendio si è sviluppato intorno alle 16:30 del 4 giugno da una Smart che viaggiava in carreggiata interna. Fermatasi una pattuglie della Polizia Stradale di Albano per prestare soccorso all'automobilista, la citycar ha preso improvvisamente fuoco e, complice il forte vento, ha invaso di fumo denso la galleria nel volgere di pochi minuti.

Con la circolazione bloccata sono stati centinaia gli automobilisti che hanno abbandonato la vettura in galleria precipitandosi fuori dal tunnel. Intervenuti i vigili del fuoco hanno quindi domato le fiamme con la galleria chiusa al transito per circa due ore al fine di mettere in sicurezza l'area.

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della Polizia Stradale di Albano e Settebagni che hanno quindi aiutato gli automobilisti impauriti che si trovavano in carreggiata. Terminato l'intervento sei poliziotti sono rimasti intossicati e sono dovuti ricorrere alle cure delle ambulanze del 118.

Sul posto per regolare la viabilità esterna all'A90 gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale a lavoro per contenere le criticità su via Ardeatina e via Appia in direzione del GRA.