Incendio a Civitavecchia: fiamme nell'autodemolitore vicino il porto

Vasto incendio a Civitavecchia questa mattina con un'alta e densa colonna di fumo nero ben visibile da diversi chilometri di distanza. L'allerta ai vigili del fuoco alle 7:30 del 31 luglio in via Maurizio Busnengo, nella zona industriale vicino al porto. A prendere fuoco un autodemolitore e centro recupero rottami deposito di container contenenti veicoli demoliti e pronti per il trasporto via mare.

Incendio e colonna di fumo a Civitavecchia

Allarmati i residenti, diverse sono le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto, circoscritto l'incendio è stato poi richiesto l'intervento di un mezzo aereo. Nessuno a quanto si apprende è rimasto ferito né si sono registrati disagi o problemi alla viabilità. Almeno dieci le squadre di pompieri intervenute nella zona industriale di Civitavecchia con partenze, autobotti ed il supporto del carro schiuma e del nucleo NBCR.