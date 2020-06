Cassonetto in fiamme, distrutta auto in sosta

Cassonetto in fiamme all'Appio Claudio con le fiamme che hanno distrutto una Mini Cooper in sosta vicino al contenitore dei rifiuti interessato dall'incendio. Le fiamme hanno quindi preso forza danneggiando altre 4 auto parcheggiate vicine. La chiamata ai soccorsi intorno alle 17:30 di mercoledì pomeriggio all'altezza del civico 191 di via Sestio Calvino, poco distante dal parco degli Acquedotti, zona San Policarpo. Alta la colonna di fumo nera ben visibile da chilometri di distanza.

Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. Da accertare le cause. Spente le fiamme al Tuscolano è intervenuto il personale Ama per la sostituzione del cassonetto andato carbonizzato.

Dunque ancora cassonetti in fiamme nella zona del VII Municipio (a cui si deve aggiungere l'area del X Municipio Mare) dove nelle ultime 24 ore si sono susseguiti nove incendi. Dodici i cassonetti Ama bruciati, distrutti o seriamente danneggiati dalle fiamme, anche in pieno giorno secondo la conta delle forze dell'ordine.

Ad essere colpita anche la zona di Ostia. In particolare gli ultimi roghi sono divampati in via dell'Aeroporto, in via Tuscolana ( angolo via Servilio Prisco) ed in piazza dei Tribuni. A seguire altri incendi in via dei Levii, viale Opita Oppio e via dei Furi (nella zona del Quadraro).