Incendio al Flaminio: appartamento in fiamme, sei intossicati. Fra loro una bimba

Una lingua di fuoco a rischiarare la notte del Flaminio. Paura poco prima delle 20:00 di giovedì 27 dicembre per un incendio divampato da un appartamento di una palazzina di sette piani in via Giuseppe Sacconi. Sette le persone intossicate, fra le quali una bambina ed un agente di polizia impegnato nelle operazioni di soccorso.



Divampato l’incendio, nella strada del II Municipio sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, le volanti della polizia, le ambulanze del 118 ed i carabinieri. A prendere fuoco un appartamento posto al terzo piano. Arrivati sul posto i soccorritori hanno evacuato i residenti dell’immobile anche mediante l’uso delle autoscale mentre pompieri e poliziotti hanno provveduto a trarre in salvo le altre persone che sono riuscite a raggiungere sulle scale. Complicato l'intervento a causa di una fitta coltre di fumo nero che ha reso le operazioni particolarmente insidiose.

Da accertare le cause scatenanti dall’incendio, secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero divampate dalla cucina dell’appartamento del terzo piano andato completamente distrutto in seguito all’incendio.

Poco dopo i vigili del fuoco sono intervenuti per un secondo incendio, in via Romano Guerra, zona Massimina. Anche in questo caso si è resa necessaria l’evacuazione della palazzina e come nel primo caso l’incendio è scoppiato da una abitazione al terzo piano. In questo secondo incendio non risultano al momento né persone ferite né intossicate.