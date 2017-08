Vasto incendio a Fiumicino, bruciano sterpaglie: evacuati animali da tre fattorie

Vasto incendio di sterpaglia a Fiumicino, in via Giuseppe Sollini 136. Il rogo, che si è aviluppato in un'area con una fitta vegetazione, è partito questo pomeriggio intorno alle 17.40. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma e due Autobotti. Il personale dei vigili del fuoco, prontamente intervenuto, ha provveduto a evacuare tre fattorie portando in un luogo sicuro gli animali (cavalli e mucche) che si trovavano nelle stalle. Non risultano persone coinvolte.