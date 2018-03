Fiumicino, incendio in un capannone per la preparazione dei catering. Ingenti i danni

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, già impegnati dallo scorso lunedì su centinaia di interventi per le verifiche di stabili, alberi e cornicioni conseguenza della neve prima e del successivo maltempo che ha riguardato a fasi alterne la Capitale per tutta la settimana. Così mentre diverse squadre di soccorritori erano impegnate dall'1:00 circa su un vasto incendio che ha distrutti una azienda di rivendita e riparazione pneumatici di Pomezia, poco dopo (alle 2:40 circa) un altro vasto incendio è divampato a Fiumicino, in un capannone per il confezionamento catering.

Incendio a Fiumicino

In particolare i vigili del fuioco sono interventi in via dell'Aeroporto di Fiumicino 164 per un incendio in un capannone per la preparazione dei prodotti alimentari. Vasto l'incendio che ha richiesto l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco con due autobotti ed il carro autoprotettori, coordinati sul posto dal funzionario di servizio. L'incendio si è sviluppato in un terreno privato lontano dall'area dell'aeroporto Leonardo Da Vinci, dove non si sono registrati problemi di nessun tipo.

Incendio capannone catering via Aeroporto Fiumicino

I soccorritori, prontamente intervenuti, hanno iniziato l'opera di spegnimento nel reparto lavaggio, evitando il propagarsi delle fiamme verso altri locali del capannone. Al termine dell'intervento sono andati distrutti 500 metri quadrati dei duemila complessivi dell'area interessata dall'incendio ed è stata, quindi, interdetta l'area interessata dalle fiamme. Non ci sono state persone ferite o intossicate. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio, sul posto per svolgere le indagini gli agenti di polizia del commissariato di Fiumicino.