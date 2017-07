Incendio a Fiumicino: brucia area verde, fiamme vicino i villini

Brutto incendio nella notte all'Isola Sacra, nel comune di Fiumicino. A bruciare, intorno all'una e mezza di notte, l'area verde tra via Castagnevizza e via Doberdò. Sul posto si sono precipitati i mezzi dei vigili del fuoco ed i volontari della Protezione civile dell'Associazione Nuovo Domani.

Le fiamme hanno lambito alcuni villini e i residenti sono scesi, volontariamente, in strada. Intorno alle due e mezza di notte l'allarme è rientrato.

Ieri, nel frattempo, è stata un'altra giornata contrassegnata da incendi con una percentuale di almeno 70% di incendi di sterpi e macchia mediterranea andata in fumo. Il fronte di fuoco, vario, ha impegnato i vigili del fuoco da Ardea a Fiumicino, passando per Mentana e Nomentana.