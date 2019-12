Incendio a Capena, fienile in fiamme: morti animali in una stalla vicina

Alba di fuoco a Capena dove è divampato un incendio in un fienile. La chiamata ai soccorsi alle prime ore del giorno di giovedì 5 dicembre in via Scorano, nell'omonima località del Comune della provincia nord di Roma.

Sul posto sono intervenute 8 squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma che hanno cominciato le operazioni di spegnimento dell'incendio. Le fiamme, tuttavia, hanno colpito ancora una stalla vicina: nell'incendio sono morti diversi animali.

Da accertare le cause, nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul caso indagano i militari della stazione di Capena.