Incendio al capannone Nissan, fumo nero in via Tiberina. Il Comune consiglia di chiudere le finestre

Fumo nero e fiamme. Incendio oggi 14 settembre in via Tiberina, al centro Nissan a Capena. A bruciare, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, materiali in plastica, ricambi per auto e sacchi di asfalto pronti per essere utilizzare per rifare parte del manto stradale limitrofo.

Sul posto i Vigili del Fuoco, con quattro squadre, l'autobotte e il carrogru, e i Carabinieri di Fiano Romano e Monterotondo. Presenti anche i volontari delle squadre della Protezione Civile. Secondo i primi riscontri, a bruciare il capannone delle auto all'altezza del chilometro 15,740 di via Tiberina, mentre gli uffici dei lavoratori della Nissan non hanno subito danni.

Al momento non si registrano feriti o intossicati. "Si consiglia per precauzione di chiudere le finestre soprattutto per chi abita nelle vicinanze", si legge in un post del Comune di Capena.

Da determinare la cause che hanno generato l'incendio. La colonna di fumo nera è ben visibile nelle zone di Mentana, Prima Porta, Roma Nord, Capena, Monterotondo, Morlupo, Castelnuovo di Porto e dall'autostrada all'altezza della Diramazione di Roma Nord. Sino ad arrivare a Mentana e Fonte Nuova.