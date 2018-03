Falegnameria in fiamme vicino al deposito Cotral: paura per alcuni fusti di ammoniaca

Attimi di apprensione questa mattina vicino al deposito dei bus Cotral in seguito ad un incendio divampato in una falegnameria adiacente al parcheggio dei mezzi di trasporto pubblico regionali di Allumiere, Comune della provincia romana. L'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia poco dopo le 8:00 di oggi mercoledì 28 marzo.

Incendio falegnameria Allumiere

A prendere fuoco per cause ancora in via di accertamento una piccola falegnameria. La struttura situata lungo la Braccianese Claudia (fra Allumiere e Tolfa), nei pressi del deposito Cotral, è stata invasa dalle fiamme. Attimi di apprensione per la presenza all'interno dell'area di alcuni fusti di ammoniaca e diluenti. I vigili del fuoco del Comune portuale hanno poi estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto ferito.