Falcognana, brucia ancora il centro recupero carta. E Raggi evoca la guerra dei rifiuti

Sono ancora in corso da 24 ore le operazioni di spegnimento dell'incendio che sta interessando una ditta che si occupa del recupero e del riciclo della carta in via della Falcognana, nel IX Municipio. Un vasto rogo che ha coinvolto un'area di circa 10.000 metri quadrati e che ha comportato uno stop inevitabile dell'azienda.

Ad invocare una guerra dei rifiuti la Sindaca Virginia Raggi con un lungo post nel quale accusa: "A Roma c’è una guerra dei rifiuti che va avanti, il cui obiettivo è mettere in difficoltà un intero sistema. A farne spesso le spese sono anche aziende e strutture che lavorano nel settore del riciclo della carta. Un incendio di grandi dimensioni, proprio in queste ore, ha coinvolto una ditta che opera in via di Falcognana, nel IX Municipio".

"Un caso gravissimo - scrive ancora la Sindaca - che si aggiunge ad altri inquietanti avvenimenti come l’esplosione di un capannone per il recupero della carta a Pomezia, solo 10 giorni fa. Questi episodi mettono a rischio un sistema: quello del riciclo della carta e del cartone".

"C'è il sospetto che qualcuno voglia riportare Roma indietro ad altre epoche storiche, in cui pochi lucravano sui rifiuti senza rispettare le regole, infischiandosene della salute dei cittadini e dei territori. Siamo certi - conclude Raggi - che magistratura e forze dell’ordine faranno chiarezza. Roma è al fianco di chi vuole cambiare rotta".

Divampato in un'area di confine fra l'VIII ed il IX Municipio, sul posto per monitorare la situazione in tempo reale durante le operazioni di intervento si è recato il presidente del Municipio Eur Dario D'Innocenti: "I vigili del fuoco stanno operando da ore a causa della difficoltà per lo spegnimento dei materiali incendiati. Riscontrando il superamento dei limiti di inquinanti nell'area limitrofa e all'interno delle case in prossimità dell’impianto, sono state evacuate una decina di abitazioni presenti in 3 traverse di via della Falcognana. Sul posto la Polizia Locale con varie pattuglie oltre all'Arma dei Carabinieri".

"La Protezione Civile di Roma Capitale intervenuta anch'essa, si farà carico di provvedere alle persone evacuate che avessero necessità di una sistemazione alternativa alle proprie rispettive aabitazioni, momentaneamente rese inagibili. Speriamo - conclude il presidente D'Innocenti - presto di poter fornire aggiornamenti sulla situazione emergenziale creatasi. Le operazioni proseguiranno durante la notte. Le indagini in corso per identificare le cause scatenanti dell'incendio, ed ovviamente non si esclude alcuna possibilità, dolo compreso".

Numerosi i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio divampato intorno alle 11:00 di martedì 25 febbraio. Sul posto le squadre di pompieri con l'ausilio di autobotti (anche della Protezione Civile) ed una chilolitrica, sono impegnati anche i mezzi GOS, movimento terra per operazioni di smassamento e nucleo NBCR.

Proseguono nel fratemmpo i campionamenti dell'aria da parte dell'ente ARPA.