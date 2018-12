Incendio all'ex Mira Lanza: fiamme tra i giacigli di fortuna, intossicato un uomo

Incendio nella notte nei locali occupati dell'ex Mira Lanza in via del Tirone. A bruciare alcuni giacigli di fortuna e ripari. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme, e i Carabinieri di Porta Portese. All'interno dello stabile erano presenti due occupanti.

Uno di loro è scappato, l'altro, invece è rimasto lievemente intossicato. L'uomo è stato portato al San Camillo, è un ragazzo di 29 anni del Bangladesh. Ancora da appurare le esatte cause che hanno determinato il rogo.

"Questa vecchia struttura viene periodicamente sgomberata e immediatamente dopo occupata da sbandati e nomadi, che generano degrado e insicurezza. Abbiamo chiesto più volte un provvedimento definitivo che restituisse alla legalità l'edificio, ma non abbiamo avuto alcuna risposta. Intanto i cittadini si tengono alla larga dalla ex fabbrica per timore di aggressioni o incontri poco piacevoli, mentre al suo interno gli occupanti fanno ciò che vogliono indisturbati". Così in una nota Fabrizio Santori direttivo regionale Lega e Daniele Catalano Capogruppo Lega Municipio XI.

"Questo stabile è la fotocopia di quello in cui Desiree Mariottini ha incontrato il suo funesto destino. A Marconi non vogliamo un'altra San Lorenzo. Chiediamo che l'area sia chiusa e ritorni nelle disponibilità della cittadinanza, restituendo un gioiello dell'architettura industriale al territorio. Invieremo nelle prossime ore una nota al Sindaco di Roma Capitale e al Presidente del Municipio XI, oltre che informare dell'accaduto anche il Ministro Salvini, che sta dimostrando con i fatti e non le chiacchiere dei sinistroidi che ci hanno governato 5 anni, che la legalità si può perseguire solo con fermezza", concludono.