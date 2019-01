Incendio a Testaccio: fiamme nell'ex Mattatoio, salvati cinque cavalli

Incendio nella notte tra il 13 e il 14 gennaio a Roma, all'ex Mattatoio, in via Monte Testaccio 22. A bruciare, per cause ancora da determinare, un padiglione adibito a dormitorio per senza fissa dimora. Sul posto due dei Vigili del Fuoco, con autobotte e autoscala, e gli agenti della Polizia di Stato.

Il personale prontamente intervenuto ha provveduto a spegnere l'incendio. A seguito della caduta di una parte del tetto si è reso necessario anche l'intervento del G.O.S., il Gruppo Operativo Speciale, con mezzi per il movimento terra. Salvati anche cinque cavalli, presenti in una stalla vicino a dove è scoppiato il rogo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.