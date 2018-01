Incendio a San Basilio, brucia l'ex fabbrica penicillina di via Tiburtina

Incendio nella notte a San Basilio. A bruciare i locali dell'ex fabbrica di penicillina Isf di via Tiburtina, in passato già sgomberati più volte. Dalle ore 21.10 circa, allertate, squadre del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco sono intervenute all'altezza del civico 1062.

L'ex fabbrica, ormai da anni, è usata come dormitorio da persone senza fissa dimora. Sul posto i pompieri con autobotte e autoscala, che hanno evitato il propagarsi delle fiamme verso altri locali dell'ex fabbrica, dove erano presenti sacchi di immondizia sia all'intero che all'esterno dell'edificio.

A scopo precauzionale i residenti delle abitazioni circostanti sono stati fatti evacuare. Al momento non ci sono persone ferite o intossicate. Ieri un altro incendio, questa volta a Pietralata.