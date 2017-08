Incendio a Villa Bonelli: ancora fiamme all'ex fabbrica Buffetti

Ancora un incendio all'ex fabbrica Buffetti alla Magliana. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:00 di ieri 11 agosto nell'ex struttura abbandonata di via di Villa Bonelli. Allertati i soccorritori sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco (con una autobotte ed un carroprotettori) domando il focolaio nel volgere di poco. Sul posto anche gli agenti di polizia. Da accertare le cause scatenanti del rogo, al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.

Incendi all'ex fabbrica Buffetti

L'ex fabbrica Buffetti era già stata protagonista di altri incendi divampati nel corso dei mesi. Lo scorso mese di maggio furono due i focolai ravvicinati che interessarono l'area. Roghi che già in passato avevano trovato il timore dei residenti che da tempo denunciavano "un rischio inquinamento". Una allerta lanciata a suo tempo sulle pagine social dei gruppi di quartiere. Con i residenti che più volte hanno segnalato i rischi "che possono derivare dallo stato di abbandono di quella struttura" per il timore "che il tetto sia di eternit e quindi con possibilità di dispersione di amianto nell'aria".