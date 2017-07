Ex area Feltrinelli, incendia roulotte Sant'Egidio: piromane reo confesso

Rintracciato e denunciato all’Autorità Giudiziaria l'uomo che avrebbe dato alle fiamme una roulotte nell’ex area Feltrinelli, lo spazio affidato dal Comune di Civitavecchia alla Comunità di Sant’Egidio affinché funga da ricovero per i suoi ospiti.

Il rogo, nel pomeriggio di ieri 28 luglio, aveva completamente distrutto il caravan: l’assenza di inneschi e lo stato di usura del mezzo avevano fatto inizialmente propendere per un evento accidentale.

Incendio area ex Feltrinelli: le indagini

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e quelli della Stazione di Civitavecchia Principale non hanno lasciato però nulla al caso. Ne è nata una immediata attività info-investigativa che ha portato, nella serata dello stesso giorno, a rintracciare D.S., 34enne, al quale non è rimasto che confessare di essere l’autore dell’insano gesto commesso, pare, a seguito di una lite avuta poco prima con un altro ospite.

Incendio area ex Feltrinelli: in fiamme anche la roulotte del piromane denunciato

Un altro incendio si era verificato nella stessa area lo scorso aprile. In quell’occasione era andata distrutta proprio la roulotte occupata da D.S.. Anche in quella circostanza i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile avevano individuato l’autore che avevano tratto in arrestato.