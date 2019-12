Ostia, incendio nello stabilimento abbandonato. "Con baraccopoli lì non c'è sicurezza"

Fiamme nell'ex stabilimento Arca di Ostia. Il fuoco è divampato nella mattinata del 23 dicembre e sul posto sono arrivati Polizia e Vigili del fuoco per domare le fiamme. Nella struttura erano presenti alcuni senza fissa dimora, illesi, che vivono nei vecchi locali e nelle cabine.

Le cause dell'incendio sono ancora da appurare. "Quanto accaduto sancisce la pericolosità della situazione che si è creata all’interno delle strutture presenti sulla spiaggia, che denunciamo ormai da tempo. L'abbiamo definita sia nella Commissione richiesta da FDI in Campidoglio, sia nei tanti interventi in merito in Municipio sull’argomento, una 'situazione esplosiva', che andrebbe affrontata con rapidità, prima che accadano incedenti o succedano episodi spiacevoli", dichiara il Consigliere di FDI in X Municipio Mariacristina Masi.

"È impossibile pensare che con quaranta occupanti sia possibile garantire la sicurezza ed è necessario un intervento urgente per ripristinare decoro e dignità. Valuteremo a questo punto se interpellare direttamente il Prefetto visto che il Municipio, a quanto pare, intende temporeggiare e non ascolta le nostre sollecitazioni".