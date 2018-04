Incendio all'Eur: appartamento distrutto dalle fiamme

Incendio in piazzale Luigi Sturzo all'Eur dove un appartamento è stato distrutto dalle fiamme. Il rogo è divampato intorno alle 9:00 di questa mattina da un'abitazione al piano terra di una palazzina in ristrutturazione. Sul posto sono intervenuit i vigili del fuoco del vicino distaccamento Eur con il carroprotettori. Intervenuti prontamente i soccorritori hanno spento le fiamme evitando che le stesse potessero propagarsi all'interno dell'immobile.

Incendio all'Eur

In particolare l'incendio è divampato dall'appartamento solitamente in uso al portiere, al momento inabitato ed usato come deposito dagli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del palazzo. Secondo i primi accertamenti le fiamme avrebbero interessato delle matasse di fili che si trovavano nell'immobile.

Incendio in piazza Luigi Sturzo

Spento il rogo l'abitazione al piano terra e quella del primo piano sono state dichiarate inagibli, nessun problema per gli altri appartamenti . Sul posto gli agenti di polizia del commissariato Esposizione che indagano sull'accaduto. Nessuno è rimasto ferito.