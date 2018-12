Incendio a La Pisana: tre auto carbonizzate, due quelle danneggiate

Notte di fuoco a La Pisana dove tre auto sono andate carbonizzate e due danneggiate. È accaduto intorno alle 4:00 della notte del 17 dicembre all'altezza del civico 57 di via degli Antamoro, traversa di via della Pisana. L'incendio è stato preceduto da una esplosione, con decine di residenti allarmati dal boato che ha risvegliato il loro sonno che hanno poi chiamato il NUE 112.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Pronvinciale di Roma. Spente le fiamme il bilancio è di tre vetture carbonizzate (una Lancia Ypsilon e due Smart) e due parzialmente danneggiate. Da accertare le cause dell'incendio, sul caso indagano gli agenti del Commissariato Monteverde doi Polizia che al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa, compresa quella del dolo.

L'incendio segue di 48 ore un altro rogo sviluppatosi nel vicino quartiere di Monteverde. In questo caso le fiamme sono divampate, sempre nel cuore della notte, in via Raffaele Paolucci, con un bilancio finale di quattro auto carbonizzate.