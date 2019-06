Incidente sul lavoro: escavatore in fiamme, operaio soccorso con l'eliambulanza

Incidente sul lavoro a Civitavecchia. E' accaduto nel primo pomeriggio quando un escavatore ha preso fuoco per cause in via di accertamento. Sul mezzo si trovava un operaio rimasto gravemente ferito.

L'allerta ai soccorritori è scattata intorno alle 14:30 di giovedì 27 giugno da via Leo Esposito, traversa di via dei Guastatori del Genio. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia con due squadre, l'operaio è stato invece affidato alle cure del 118 e trasportato con l'elisoccorso in ospedale.