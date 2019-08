Incendio di Ferragosto, brucia terreno a Dragoncello: tre ore per spegnere il rogo

Incendio nel pomeriggio di Ferragosto a Dragoncello. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 16:30 all'incrocio con via Ruspoli. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Ostia e la Protezione Civile il gruppo The Angels con il supporto di un pick up contenente 4mila litri d'acqua.

Alta la colonna di fumo in cielo visibile anche ad Ostia. Spento l'incendio, intorno alle 19:30 circa, nessuno è rimasto ferito con i soccorritori che hanno bonificato la zona interessata dalle fiamme.