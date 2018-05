Incendio doloso a Finocchio: auto date alle fiamme, indagini in corso

Incendio doloso nella notte a Finocchio dove due auto sono state date alle fiamme. Il rogo è divampato intorno alle 4:00 dell'11 maggio in via di Rocca Cencia, altezza incrocio via Corleone. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, che hanno poi provveduto a spegnere l'incendio che ha coinvolto due auto.

Incendio auto via di Rocca Cencia

Spento l'incendio vigili del fuoco e polizia hanno accertato la natura dolosa dell'incendio, appiccato dalla parte posteriore delle due vetture in sosta, con le stesse che si trovavano ad una distanza tale da non consentire un incendio a catena. Sulla strada del VI Municipio delle Torri non sono state trovate taniche o tracce evidenti di acceleranti. Sul posto per i rilievi la polizia scientifica. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Casilino Nuovo.