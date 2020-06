Magliana, incendio al deposito Atac di via Candoni: in fiamme sette bus

Fiamme nel deposito Atac di Magliana di via Candoni. Poco dopo le 20.30 un incendio ha coinvolto sette autobus presenti all'interno della rimessa. Quattro di questi sarebbero andati distrutti, altri tre pesantemente danneggiati: si tratterebbe, dalle informazioni raccolte, di mezzi non in servizio e destinati alla rottamazione.

L'allarme nella serata, quando in diverse zone della città è stata avvistata un'alta colonna di fumo nero. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno concentrato sul posto diverse squadre che in pochi minuti hanno circoscritto l'incendio, per poi domarlo. Non risultano feriti.

Sul posto anche gli uomini della polizia di Stato a cui sono affidate le indagini. Da capire l'origine del rogo. Determinati i rilievi per cercare eventuali tracce di innesco riconducibili ad una pista dolosa.

Lo scorso 6 marzo, all'alba, un guasto al motore di un bus al momento dell'accensione, scatenò un incendio che danneggiò parte posteriore di un autobus. Atac parlò di principio di incendio. QUI LE IMMAGINI





video OdisseaQuotidiana