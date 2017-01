Incendio in via di Centocelle: rifiuti in fiamme nei cunicoli delle fungaie

1 / 2

Un vasto incendio di rifiuti accatastati nella rete di cunicoli dove si trovano le fungaie a Villa De Sanctis, a due passi dal Parco di Centocelle. Il maxi rogo si è sviluppato questa mattina intorno alle 8:30 richiedendo l'intervento in forze dei pompieri del Comando Provinciale di Roma. Allertata la centrale operativa del 115 in via di Centocelle sono giunti tre mezzi dei vigili del fuoco, con l'ausilio delle squadra CRRC (Carro Rilevamento Radiattivo Chimico), SAF (Speleo Alpino Fluviale), Carro Autoprotettori, Carro Sollevamento (con estrattori estrattori di fumi), GOS (Movimento Terra) e il Funzionario di Servizio per il coordinamento dell'intervento. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Restano da accertare le cause scatenanti.

