Incendio a Bracciano: bus Cotral distrutto dalle fiamme

Paura a Bracciano dove nel primo pomeriggio di martedì 4 febbraio un bus Cotral ha preso fuocco in via Ansuini, nei pressi di una scuola. Ad accorgersi dell'incendio, partito dal retro del mezzo pubblico, è stato l'autista che, dopo aver fatto scendere i passeggeri presenti a bordo, ha allertato vigili del fuoco ed i carabinieri della Stazione di Bracciano. Giunti sul posto i pompieri hanno poi domato l'incendio. Non risultano feriti nel rogo.

A prendere fuoco l'autobus delle 16:05 della linea Bracciano - Trevignano con a bordo 5 passeggeri e l'autista. Secondo quanto si apprende il mezzo pubblico aveva 15 anni ed era prossimo alla dismissione. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio.