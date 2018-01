Incendio a Colli Portuensi: fiamme nel mezzo Ama, fumo visibile a Monteverde

Incendio oggi 19 gennaio a Colli Portuensi. Intorno alle 14:30, per cause ancora da accertare, un rogo ha interessato l'interno di un camion Ama adibito al recupero di carta e cartone. Scenario di fuoco la zona tra largo Alberto Papere e via Monteverde 294. Ad allertare i Vigili del Fuoco alcuni residenti. Il primo ad intervenire un commerciante.

L'esercente, gestore di una pizzeria di zona, con un tubo dell'acqua privato ha parzialmente contenuto l'incendio fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno estinto l'incendio del materiale cartaceo, dopo aver svuotato il cassone del mezzo Ama. Cumuli di rifiuti incendiati, nelle fasi successive, hanno invaso la strada prima di essere rimossi.