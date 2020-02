Incendio a Colli Albani, l'ex bar abbandonato distrutto dalle fiamme

Fiamme e fumo nero nel pomeriggio del 19 febbraio in zona Colli Albani dove, intorno alle 17, un incendio ha distrutto l'ex bar Casina Appia, in via Appia Nuova 620, nei pressi di Largo dei Colli Albani.

I Vigili del Fuoco, intervenuti su segnalazione di alcuni passanti, hanno spento le fiamme nel locale abbandonato e occasionalmente usato come ricovero da persone senza fissa dimora. Nessuno è rimasto ferito. Da appurare le esatte cause del rogo.